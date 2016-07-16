Украинская "молодежка" на последней секунде проиграла первый матч на Евробаскете U-20

Сборная Украины U-20 со счетом 68:70 проиграла Словении свой первый матч на молодежном чемпионате Европы, который проходит в Хельсинки.

Команда Максима Михельсона здорово провела первую половину игры, но провалилась в третьей четверти и упустила 12-очковое преимущество. Исход встречи определялся в самой концовке игры - победу Словении принес проход и последующий точный бросок Урбана Дурника.

Самым результативным игроком в составе украинской команды стал защитник "Черкасских Мавп" Александр Кобец, набравший 21 очко.

Словения – Украина – 70:68 (7:19, 19:17, 23:11, 21:21)

У: Кобец (21 + 7 подборов), Михайлюк (14 + 11 подборов), Сидоров (13), Павлов (7 + 11 подборов).

Следующий матч турнира сборная Украины проведет завтра против Сербии.