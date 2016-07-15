Сборная Украины потеряла шесть игроков накануне отбора к Евробаскету

Сегодня сборная Украины начала подготовку к отбору на Евробаскет-2017 - в 10 утра команда вышла на первую тренировку на базе в Пуще-Водице. Впрочем, из 19 исполнителей, вызванных на первый первый сбор, на занятие вышли не все, сообщает Sport Arena.

После медосмотра расположение сборной покинули сразу шесть игроков. Дмитрий Глебов не оправился от травмы, полученной в бронзовой серии сезона Суперлиги Фаворит-Спорт. Игорь Зайцев — от схожего повреждения в финальной серии чемпионата Польши. Сергей Гладырь который год испытывает проблемы с коленом — и в 2016-м они помешают ему сыграть за национальную команду Украины в отборе на Евробаскет. Помимо этой троицы, по различным причинам не помогут сборной защитник Александр Липовый, форвард Максим Пустозвонов и центровой Артем Пустовой.

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В этой связи, тренерский штаб принялся восполнять потери за счет вызова новых игроков. Как стало известно, в ближайшие часы в расположении команды должны появиться защитник Химика Александр Рябчук и его коллега по амплуа, лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата Украины, Андрей Лебединцев.

Повторный вызов в сборную получил и форвард Днепра Станислав Тимофеенко, которого за несколько дней до сбора отчислили из команды. Впрочем, по информации портала, Тимофеенко уже известил тренерский штаб о том, что сборной помочь не сможет.

Вероятнее всего, будет вызван в национальную команду защитник Черкасских Мавп, один из лидеров молодежной сборной Украины Александр Кобец, который сейчас находится в расположении молодежки на чемпионате Европы в Финляндии. Впрочем, как можно понять, случится это уже по завершении Евробаскета U-20.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины осенью проведет отборочные матчи к Евробаскету-2017.