В Федерации баскетбола Украины создали правозащитный орган

В Федерации баскетбола Украины создана комиссия атлетов, которая намерена бороться с несвоевременными выплатами зарплат игрокам, а также угрозами со стороны руководителей клубов. Об этом сообщает basket.com.ua, ссылаясь на заявление новосозданного органа.

В орган войдут экс-баскетболисты сборной Украины Станислав Медведенко, Андрей Лебедев, Дмитрий Забирченко, Дмитрий Кораблев, а также арбитр Вадим Исаченко.

Отмечается, что невыплаты заработных плат клубами Суперлиги и Высшей лиги становится закономерностью. При этом, большинство игроков замалчивают этот вопрос, опасаясь санкций со стороны клубов.

"Поэтому мы обращаемся к каждому игроку, чьи права были нарушены и предлагаем свою помощь. Единственная наше оружие - это публичность и ситуацию необходимо решать немедленно", - говорится в заявлении.

Также уточняется, что президент ФБУ Михаил Бродский дал свое публичное согласие в поддержку решения проблемы нарушения прав игроков.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины в составе 19 человек сегодня собралась для подготовки к матчам отборочного турнира к Евробаскету-2017.