Лэнь, Боломбой и Рэндл не помогут сборной Украины в отборе на Евробаскет-2017
В состав национальной команды, которая начнет подготовку к сентябрським матчам отбора ЧЕ, вызваны 17 баскетболистов.
Главный тренер национальной сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин вызвал на учебно-тренировочный сбор перед отборочными матчами к чемпионату Европы 19 баскетболистов. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
В список по разным причинам не вошли центровой команды НБА "Финикс Санс" Алексей Лэнь, возможный новичок команды "Юта Джаз" Джоэль Боломбой, а также натурализованный американский плеймейкер литовского "Жальгириса" Джером Рэндл.
Полностью список выглядит так:
Центровые: Кирилл Фесенко ("Монако", Франция), Артем Пустовой ("Обрадойро", Испания), Вячеслав Кравцов ("Сарагоса", Испания), Максим Сандул ("Манреса, Испания)
Читайте также"Юта Джаз" выбрала уроженца Украины на драфте НБАФорварды: Вячеслав Бобров ("Кемпер", Франция), Максим Корниенко ("Торунь", Польша), Алексей Печеров (без клуба), Игорь Зайцев ("Радом", Польша), Вячеслав Петров ("Химик"), Павло Крутоус ("Будивельник"), Максим Пустозвонов ("Питешти", Румыния), Владимир Конев ("Химик"),
Защитники: Александр Липовый ("Динамо"), Руслан Отверченко ("Манреса", Испания), , Дмитрий Глебов ("Кривбасс"), Сергей Гладырь ("Монако", Франция), Денис Лукашов ("Лиетувос Ритас", Литва), Клим Артамонов ("Черкасские Мавпы"), Александр Мишула ("Днепр").
Отметим, что впервые с 2010 года в составе сборной Украины не будет натурализованного игрока.
Как сообщал УНИАН, ранее Евгений Мурзин неожиданно отчислил из команды центровых Кирилла Натяжко и Сергея Загребу, а также форварда Станислава Тимофеенко.