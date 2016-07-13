Лэнь, Боломбой и Рэндл не помогут сборной Украины в отборе на Евробаскет-2017

Главный тренер национальной сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин вызвал на учебно-тренировочный сбор перед отборочными матчами к чемпионату Европы 19 баскетболистов. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

В список по разным причинам не вошли центровой команды НБА "Финикс Санс" Алексей Лэнь, возможный новичок команды "Юта Джаз" Джоэль Боломбой, а также натурализованный американский плеймейкер литовского "Жальгириса" Джером Рэндл.

Полностью список выглядит так:

Центровые: Кирилл Фесенко ("Монако", Франция), Артем Пустовой ("Обрадойро", Испания), Вячеслав Кравцов ("Сарагоса", Испания), Максим Сандул ("Манреса, Испания)

Читайте также"Юта Джаз" выбрала уроженца Украины на драфте НБАФорварды: Вячеслав Бобров ("Кемпер", Франция), Максим Корниенко ("Торунь", Польша), Алексей Печеров (без клуба), Игорь Зайцев ("Радом", Польша), Вячеслав Петров ("Химик"), Павло Крутоус ("Будивельник"), Максим Пустозвонов ("Питешти", Румыния), Владимир Конев ("Химик"),

Защитники: Александр Липовый ("Динамо"), Руслан Отверченко ("Манреса", Испания), , Дмитрий Глебов ("Кривбасс"), Сергей Гладырь ("Монако", Франция), Денис Лукашов ("Лиетувос Ритас", Литва), Клим Артамонов ("Черкасские Мавпы"), Александр Мишула ("Днепр").

Отметим, что впервые с 2010 года в составе сборной Украины не будет натурализованного игрока.

Как сообщал УНИАН, ранее Евгений Мурзин неожиданно отчислил из команды центровых Кирилла Натяжко и Сергея Загребу, а также форварда Станислава Тимофеенко.