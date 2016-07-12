В Беларуси задержали украинца по подозрению в организации договорных матчей

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Беларуси задержали украинского баскетболиста Ярослава Лемика, который подозревается в организации "договорных" матчей чемпионата Беларуси по футболу. Об этом сообщает basket.com.ua, ссылаясь на onliner.by.

Лемик входил в преступную группу вместе с еще шестью гражданами Беларуси, в том числе, представителями тренерского штаба и игроками минского ФК "Луч".

В МВД задокументированы факты подкупа игроков и членов тренерского штаба ФК "Луч" и ФК "Ошмяны" с целью обеспечения ими конкретного результата в матчах чемпионата Беларуси. Так, деньги передавались за "оговоренный" результат в матче ФК "Луч" и "Гомельжелдортранс" (25.06.2016), а также ФК "Луч" и ФК "Ошмяны" (02.07.2016).

Читайте такжеГенпрокуратура начала расследование об участии "Металлиста" в договорных матчахКоэффициент на одну из ставок игры данных клубов и оговоренного результат составлял 10,0. По имеющейся у оперативников информации, преступными структурами через букмекерскую контору в Азии было поставлено около 30 тысяч евро на конкретный результат и получен доход в сотни тысяч евро.

По имеющимся материалам, Следственный комитет МВД Беларуси возбудил уголовное дело в отношении семи человек.

31-летний Ярослав Лемик минувшие два сезона выступал в чемпионатах Румынии и Франции. Ранее он несколько лет играл за львовскую "Политехнику" и ивано-франковскую "Говерлу", а также беларусские клубы.

Минувшим летом Федерация баскетбола Украины наложила на него дисквалификацию за попытку подкупа игроков сборной Украины U-16.

Как ранее сообщал УНИАН, Федерация футбола Украины признала договорным матч молодежного чемпионата Украины "Олимпик" - "Карпаты".