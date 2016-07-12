Скандал в украинском баскетболе: трех игроков неожиданно отчислили из сборной
Капитан национальной команды Кирилл Фесенко раскритиковал Федерацию баскетбола Украины за это решение.
Тренерский штаб сборной Украины принял решение не привлекать двух лидеров "Днепра" Станислава Тимофеенко и Сергея Загребу для подготовки к отборочным матча Евробаскета-2017, сообщает Sport Arena.
Как сообщил сегодня в Facebook центровой казахстанской "Астаны" Кирилл Натяжко, он также вошел в список исключенных.
Все игроки входили в предварительный список баскетболистов, которых вызвали в национальную команду. Отказ в их услугах пришел за два дня до начала подготовки команды к чемпионату Европы.
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"Не очень многоуважаемая Федерация баскетбола Украины и весь тренерский штаб сборной, разрешите задать вам вопрос. Вы хотите, чтобы в будущем в сборную вообще никто не приезжал?! Что это за свинское обращение к игрокам? Не знаю прочтете ли вы это, или как всегда это мой крик в никуда, но поймите, что нельзя так обращаться с игроками", - написал Фесенко в Facebook.
Как сообщал УНИАН, в изначальный список игроков сборной Украины попали 25 человек.
Команда начнет выступления в отборочном турнире к Евробаскету-2017 31 августа. В одну группу с командой Евгения Мурзина попали команды Словении, Болгарии и Косово.