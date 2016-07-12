Скандал в украинском баскетболе: трех игроков неожиданно отчислили из сборной

Тренерский штаб сборной Украины принял решение не привлекать двух лидеров "Днепра" Станислава Тимофеенко и Сергея Загребу для подготовки к отборочным матча Евробаскета-2017, сообщает Sport Arena.

Как сообщил сегодня в Facebook центровой казахстанской "Астаны" Кирилл Натяжко, он также вошел в список исключенных.

Все игроки входили в предварительный список баскетболистов, которых вызвали в национальную команду. Отказ в их услугах пришел за два дня до начала подготовки команды к чемпионату Европы.

Читайте также"Юта Джаз" выбрала уроженца Украины на драфте НБАЗа баскетболистов вступился капитан сборной Украины Кирилл Фесенко, выступающий во французском "Монако".

"Не очень многоуважаемая Федерация баскетбола Украины и весь тренерский штаб сборной, разрешите задать вам вопрос. Вы хотите, чтобы в будущем в сборную вообще никто не приезжал?! Что это за свинское обращение к игрокам? Не знаю прочтете ли вы это, или как всегда это мой крик в никуда, но поймите, что нельзя так обращаться с игроками", - написал Фесенко в Facebook.

Как сообщал УНИАН, в изначальный список игроков сборной Украины попали 25 человек.

Команда начнет выступления в отборочном турнире к Евробаскету-2017 31 августа. В одну группу с командой Евгения Мурзина попали команды Словении, Болгарии и Косово.