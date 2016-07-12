Один из лучших баскетболистов в истории НБА Данкан заработал за карьеру более 236 миллионов долларов

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан, объявивший о завершении карьеры, за 19 сезонов в НБА заработал $ 236,4 млн, сообщает Basket.com.ua со ссылкой на Forbes.

По этому показателю 40-летнего игрока опередили лишь его ровесник Кевин Гарнетт ($ 291 млн), выступающий за «Миннесоту Тимбервулвз», и завершивший карьеру в апреле 37-летний Кобе Брайант ($ 320 млн) — легенда «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Данкан все 19 лет своей карьеры в НБА выступал за «Спёрс», завоевав вместе с клубом пять титулов чемпиона лиги.

В конце июня сообщалось о том, что Данкан продлил контракт с "Сан-Антонио", но пока не решил, останется ли в баскетболе.