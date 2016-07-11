Один из лучших баскетболистов в истории НБА объявил об окончании карьеры

Знаменитый тяжелый форвард "Сан-Антонио Сперс" Тим Данкан объявил об окончании карьеры баскетбола, сообщает ESPN.

Всю свою карьеру Данкан провел в "Сан-Антонио", будучи выбранным под первым номером драфта НБА 1997 года. Он провел в лиге 19 сезонов, выиграв пять чемпионских титулов. Дважды Данкан признавался самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата НБА, еще трижды он становился MVP финальной серии в лиге.

В "эпоху Данкана" команда из Техаса ни разу не пропускала матчи в плей-офф.

Форвард занимает четырнадцатое место в истории НБА по набранным очкам, а также шестое место по подборам. По мнению большинства ведущих экспертов НБА, он является лучшим тяжелом форвардом в истории Ассоциации.

Решение Данкана об окончании карьеры означает, что в "Сан-Антонио" будет разрушено самое успешное трио игроков в истории лиги, в которое также входили француз Тони Паркер и аргентинец Ману Жинобили.

Ранее УНИАН сообщал, что Данкан заранее сообщил своим партнерам о своем окончании карьеры.