Сербия и Хорватия выиграли баскетбольную квалификацию к Олимпиаде-2016

Сборные Сербии и Хорватии стали победителями квалификации к баскетбольному турниру на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Напомним, квалификация поделена на три турнира, которые проходят в Италии, Сербии и Филиппинах. Лишь победители каждого из этих турниров получают путевку на Игры-2016. Еще девять участников Олимпиады были определены по итогам чемпионата мира 2014 года, а также континентальных чемпионатов 2015 года.

Сборная Сербии в финале на домашней площадке в "Белград-Арене" добыла победу над сборной Пуэрто-Рико. Самым результативным игроком встречи стал защитник турецкого "Фенербахче" Богдан Богданович.

Сербия - Пуэрто-Рико 108:77 (37:11, 23:16, 22:29, 26:21)

С: Богданович (26 + 8 передач), Йокич (23 + 8 подборов + 6 передач), Калинич (15), Бирчевич (13), Симонович (11);

ПР: Бареа (22), Арройо (14 + 6 передач), Санчес (10).

Сборная Хорватии в финале турнира в Турине смогла обыграть сборную Италии. Поединок завершился в овертайме, а самым результативным игроком у победителей стал форвард "Бруклин Нетс" Боян Богданович.

Хорватия - Италия 84:78 ОТ (19:12, 20:22, 15:18, 16:18, 14:8)

Х: Богданович (26 + 6 подборов), Симон (21), Шарич (18 + 13 подборов), Планинич (13 + 5 подборов);

И: Белинелли (18), Галлинари (12 + 8 подборов + 4 передачи), Датоме (12), Мелли (11 + 8 подборов), Хэкетт (10 + 6 подборов + 4 передачи).

В третьем финале, который состоится в столице Филиппин Маниле встретятся сборные Франции и Канады. Вчера в полуфинальных матчах они обыграли соответственно Турцию и Новую Зеландию.

В составе победителей самыми результативными баскетболистами были французский племейкер турецкого "Анадолу Эфес" Томас Эртель и канадский защитник "Торонто Рэпторс" Кори Джозеф.

Франция – Турция – 75:63 (18:16, 19:14, 16:13, 22:20)

Фр: Эртель (17 + 4 передачи), Де Коло (13), Ловернь (11 + 5 подборов), Дьо (10);

Т: Ашик (19 + 5 подборов), Диксон (11 + 4 передачи), Эрден (11 + 7 подборов – 4 потери).

Канада – Новая Зеландия – 78:72 (23:25, 19:17, 16:12, 20:18)

К: Джозеф (20 + 5 подборов + 4 передачи – 5 потерь), Томпсон (13 + 10 подборов), Эджим (13 + 7 подборов), Беннетт (9 + 5 подборов)

НЗ: К. Уэбстер (21), Т. Уэбстер (15 + 10 подборов + 4 передачи), Аберкромби (16 + 6 подборов).