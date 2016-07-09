Определились четыре финалиста баскетбольной квалификации к Олимпиаде-2016

Сегодня определись участники двух из трех финалов квалификации к баскетбольному турниру на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Квалификация поделена на три турнира, которые проходят в Италии, Сербии и Филиппинах. Лишь победители каждого из этих турниров получат путевку на Игры-2016. Еще девять участников Олимпиады были определены по итогам чемпионата мира 2014 года, а также континентальных чемпионатов 2015 года.

В полуфиналах, прошедших в итальянском Турине, победы добыли сборные Хорватии и Италии. Соответственно, Греция и Мексика на Олимпиаду не поедут.

Греция - Хорватия - 61:66 (13:31, 21:13, 15:8, 12:14)

Италия - Мексика - 79:54 (19:13, 19:15, 20:13, 21:13)

В финале турнира, который проходит в Белграде, сыграют сборные Сербии и Пуэрто-Рико, обыгравшие сегодня Латвию и Чехию.

Латвия - Пуэрто-Рико - 70:77 (13:17, 17:16, 20:18, 20:26)

Сербия - Чехия - 96:72 (26:17, 19:19, 28:22, 23:14)

Полуфиналы турнира на Филиппинах состоятся завтра. В них встретятся сборные Канады и Новой Зеландии, а также Франции и Турции.