"Чикаго Буллс" усилили состав знаменитым защитником

Одна из главных звезд НБА Дуэйн Уэйд согласовал с "Чикаго Буллс" двухлетний контракт на сумму 47,5 миллионов долларов, сообщает The Vertical.

Документ будет подписан в ближайшее время.

34-летний Дуэйн Уэйд, выступающий на позиции атакующего защитника, всю профессиональную карьеру провел в "Майами Хит". В 2006, 2012 и 2013 годах он становился чемпионом НБА, причем в 2006 - он был признан самым ценным игроком (MVP) финалов.

Накануне нового сезона "Майами" предложил Уэйду новый контракт, но знаменитого защитника не устроили его условия.

"Чикаго Буллс" накануне старта нового сезона рассталось с двумя своими многолетними лидерами - плеймейкером Дерриком Роузом и центровым Жоакимом Ноа. Кроме того, команду покинул основной бигмен команды Пау Газоль.

Вместе с тем, "Чикаго" усилилось плеймейкером Рэйжоном Рондо - в прошлом звездой "Бостон Селтикс", последней командой которого был "Сакраменто".