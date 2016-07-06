Президент клуба баскетбольной Суперлиги "Николаев" покинул пост
18:35, 06 июля 2016Баскетбол
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Михаил Козырь оставил должность по состоянию здоровья.
Козырь чуть больше года руководил клубом "Николаев" / fbu.ua
Президент баскетбольного клуба "Николаев" Михаил Козырь оставил должность по состоянию здоровья, сообщается на сайте Федерации баскетбола Украины.
Следующего руководителя в клубе пока не называют.
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Михаил Козырь возглавлял МБК Николаев с апреля 2015 года. Во главе с ним команда заняла пятое место в регулярном чемпионате сезона-2015/16, уступив в четвертьфинале плей-офф "Черкасским Мавпам".
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