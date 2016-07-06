Президент клуба баскетбольной Суперлиги "Николаев" покинул пост

18:35, 06 июля 2016
Баскетбол
122

Михаил Козырь оставил должность по состоянию здоровья.

Козир трохи більше року керував клубом

Президент баскетбольного клуба "Николаев" Михаил Козырь оставил должность по состоянию здоровья, сообщается на сайте Федерации баскетбола Украины.

Следующего руководителя в клубе пока не называют.

Читайте такжеВ чемпионате Украины по баскетболу определились все полуфиналисты

Михаил Козырь возглавлял МБК Николаев с апреля 2015 года. Во главе с ним команда заняла пятое место в регулярном чемпионате сезона-2015/16, уступив в четвертьфинале плей-офф "Черкасским Мавпам".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter