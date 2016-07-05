"Даллас" подписал новый контракт с легендарным форвардом Новицки

Команда НБА "Даллас Маверикс" согласовала условия нового контракта со своим многолетним лидером Дирком Новицки, сообщает ESPN.

38-летний тяжелый форвард в течение нового двухлетнего контракта заработает 40 миллионов долларов. Официально сделка может быть оформлена не ранее 7 июля, когда клубы получат право заключать контракты со свободными агентами.

Дирк Новицки всю карьеру в НБА, которая началась в 1998 году, провел в составе "Далласа". В 2007 году он был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата, а в 2011 году привел "Маверикс" к чемпионскому титулу.

На данный момент Новицки занимает шестое место по количеству набранных очков за всю историю НБА. Эксперты уверены, что по окончании карьеры он как легенда баскетбола будет внесен в Зал баскетбольной славы.