Топ-переход в НБА: Дюрант станет игроком "Голден Стейт Уорриорс"

Новым клубом легкого форварда Кевина Дюранта станет "Голден Стейт Уоориорс". Об этом баскетболист сообщил в своем блоге на сайте The Players Tribune.

По информации ESPN, Дюрант подпишет с "Уорриорс" двухлетний контракт на общую сумму в 54,3 миллиона долларов. В договор будет включено право игрока покинуть команду по истечении первого года в "Голден Стейт".

Контракт Дюранта будет подписан 7 июля, когда клубы получат право заключать с игроками сделки.

27-летний Кевин Дюрант провел всю профессиональную карьеру в команде "Оклахома-Сити Тандер", с которой в 2012-м году выходил в финал НБА.

В 2014-м году форвард был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата НБА. Кроме того, он четыре раза (2010-2012, 2014) становился самым результативным игроком лиги.

В минувшем сезоне Дюрант набирал 28,2 очка в среднем за игру. "Оклахома-Сити" вышла в финал Западной конференции, где уступила "Голден Стейт Уорриорс".

"Голден Стейт Уорриорс" последние два сезона играл в финале НБА. В 2015-м году команда обыграла "Кливленд", в 2016-м - уступила этой же команде.