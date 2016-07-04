Экс-защитник киевского "Будивельника" стал игроком НБА

Команда НБА "Атланта Хоукс" договорилась о подписании двухлетнего контракта с бывшим защитником киевского "Будивельника" Малкольмом Дилэйни, сообщает обозреватель The Vertical Шамс Шарания.

27-летний американец провел в столице Украины сезон 2012/13. Он помог "Будивельнику" выйти в полуфинал Еврокубка и выиграть чемпионат Украины. В том году Дилэйни был признан самым ценным игроком украинской Суперлиги.

Позже защитник играл за мюнхенскую "Баварию" и краснодарскую "Локомотив-Кубань". В последние годы он считался одним из лучших разыгрывающих, выступающих в Европе.

Отметим, что Дилэйни станет всего лишь седьмім легионером в истории чемпионатов Украины, который после украинского периода в карьере смог пробиться в НБА.

Ранее такого же успеха достигали Джеральд Фитч ("Химик"/ "Майами", "Хьюстон"), Майк Харрис (БК "Киев"/ "Хьюстон", "Вашингтон", "Юта"), Пух Джетер (БК "Киев"/ "Сакраменто"), Пи Джей Такер (БК "Донецк"/ "Финикс"), Патрик Беверли ("Днепр"/ "Хьюстон") и Мирослав Радульица ("Азовмаш"/ "Милуоки").