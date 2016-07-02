НБА: Конли подпишет рекордный контракт в истории лиги
13:16, 02 июля 2016Баскетбол
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Сумма соглашения составит 153 млн. долларов.
Контракт Конли превысил предыдущее рекордное соглашение на 3 миллиона / bookmakersrating.ru
Разыгрывающий Мемфис Гризлис Майк Конли подпишет новый контракт с клубом, по условиям которого он заработает 153 млн долларов, сообщает Isport со ссылкой на ESPN.
Данный контракт станет самым большим договором в истории НБА. Предыдущий рекорд принадлежал Дэмиану Лилларду, который в 2015 году заключил договор с Портлендом, по условиям которого он заработает 150 млн долларов.
В прошлом сезоне основные статистические показатели Майка Конли составили 15,3 очка и 6,1 передачи в среднем за игру.
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