Один из лучших центровых НБА переходит из "Чикаго" в "Нью-Йорк"

Французский экс-центровой "Чикаго Буллс" Жоаким Ноа близок к заключению контракта с "Нью-Йорк Никс", соообщает ESPN.

По новому соглашению, 31-летний баскетболист в течение следующих четырех лет должен получить 72 миллиона долларов.

Ожидается, что в ближайшие часы француз встретится с руководством "Никс", и по результатам переговоров стороны придут к согласию. Таким образом, в Нью-Йорке Ноа воссоединится с плеймейкером Дерриком Роузом, который несколько дней назад также перешел из "Буллс" в "Никс".

В минувшем сезоне Ноа из-за травмы провел в НБА всего 29 матчей, набирая в среднем 4,3 очка и 8,8 подбора. Несмотря на скромную статистику, француз считается одним из лучших центровых НБА, ориентированных на игру в защите.

Как сообщал УНИАН, сегодня в НБА начался период, когда клубы могут вести переговоры со свободными агентами. Договора заключаются на фоне значительно выросшего потолка зарплат.