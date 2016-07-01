Защитник клуба НБА "Лейкерс" подписал контракт на 50 миллионов долларов
13:15, 01 июля 2016Баскетбол
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Джордан Кларксон продолжит выступать за калифорнийский клуб
Кларксон подписал очень выгодный контракт на следующий сезон / isport.ua
Разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Джордан Кларксон продолжит выступать за калифорнийский клуб, сообщает Баскетбол Украины со ссылкой на Yahoo Sports.
24-летний защитник согласился подписать новый четырехлетний контракт с суммарным окладом в 50 миллионов долларов.
Напомним, что Кларксон, выбранный под 46-м номером на драфте 2014 года, в минувшем сезоне в среднем за матч набирал по 15,5 очка, проведя 79 игр на площадке.
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