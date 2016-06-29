Южненский "Химик" попал в групповой этап Лиги чемпионов

Южненский "Химик" стал единственным украинским клубом, который в следующем сезоне примет участие в Лиге чемпионов - новообразованном турнире под эгидой ФИБА. Список участников опубликован сегодня на официальном сайте ЛЧ.

Чемпионы Украины попали в состав 24 клубов, которые гарантированно сыграют в групповом турнире ЛЧ. Еще восемь команд попадут в Лигу чемпионов через сито квалификации.

Ранее президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский также анонсировал появление в Лиге чемпионов киевского "Будивельника". Но девятикратные победители чемпионата Украины не попали даже в квалификацию турнира.

Как сообщал УНИАН, южненский "Химик" выиграл чемпионат Украины в сезоне 2015/16, одолев в финальной серии киевское "Динамо".