Данкан продлил контракт с "Сан-Антонио", но пока не решил, останется ли в баскетболе

Тим Данкан воспользовался возможностью продлить контракт с "Сан-Антонио" на сезон 2016/17, но еще не решил, продолжать ли ему карьеру баскетболиста, сообщает ESPN.

40-летний форвард должен активировать опцию игрока о продлении контракта до 29 июня. В ином случае, 1 июля он бы стал свободным агентом.

Минувший сезон стал наихудшим в карьере знаменитого тяжелого форварда. В 61 матче за "Сан-Антонио" он проводил на площадке 25,2 минуты в среднем за игру, имея статистику в 8,6 очков. Кроме того, в прошлом чемпионате Данкан впервые за свою 19-летнюю карьеру покидал площадку без набранных очков, а также начинал игру со скамейки запасных.

При этом, "Сан-Антонио" установил клубный рекорд, выиграв 67 из 82 матчей регулярного чемпионата. В плей-офф команда завершила борьбу за чемпионство во втором раунде, уступив "Оклахома-Сити" со счетом 2:4 в серии.

Напомним, Тим Данкан, по мнению ряда авторитетных специалистов, является лучшим тяжелым форвардом в истории баскетбола. Он выступает за "Сан-Антонио" с 1997 года и привел команду к пяти чемпионским титулам.