Баскетбольная Евролига утвердила состав участников на следующий сезон

Баскетбольная Евролига утвердила состав участников турнира на сезон 2016/17. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Евролига не внесла в список клубов, опубликованный несколько месяцев назад, никаких изменений. Таким образом, в турнире примут участие те же 16 команд, что анонсировались ранее:

"Реал Мадрид", "Барселона", "Баскония" (все - Испания), "Фенербахче", "Анадолу Эфес", "Галатасарай", "Дарушафака" (все - Турция), "Олимпиакос", "Панатинаикос" (оба - Греция), "ЦСКА", "УНИКС" (оба - Россия), "Милан" (Италия), "Жальгирис" (Литва), "Црвена Звезда" (Сербия), "Бамберг" (Германия), "Маккаби Тель-Авив" (Израиль).

Новый формат соревнований предусмаривает отсутствие группового турнира. Все команды в течение сезона проведут между собой два матча по образцу регулярного чемпионата.

Восемь лучших команд первого этапа попадут в плей-офф, после чего состоится традиционный "Финал четырех".