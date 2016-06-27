Дюрант внес в свои планы встречи с "Бостоном", Майами" и "Клипперс"

Американский форвард Кевин Дюрант, который ныне находится в статусе неограниченно свободного агента, в течение межсезонья проведет встречи как минимум с шестью клубами НБА, сообщает ESPN.

Ранее в планах Дюранта были встречи с руководством "Голден Стейт", "Сан-Антонио" и "Оклахома-Сити". Теперь форвард согласился на предложения о встрече с "Бостоном", "Майами" и "Клипперс". При этом, отмечается, что в список не попала команда "Вашингтон Уизардс", выступающая в родном городе Дюранта.

27-летний Кевин Дюрант провел всю профессиональную карьеру в команде "Оклахома-Сити Тандер", с которой в 2012-м году выходил в финал НБА.

В 2014-м году форвард был признан самым ценным игроком (MVP) резулярного чемпионата НБА. Кроме того, он четыре раза (2010-2012, 2014) становился самым результативным игроком лиги.

В минувшем сезоне Дюрант набирал 28,2 очка в среднем за игру. "Оклахома-Сити" вышла в финал Западной конференции, где уступила "Голден Стейт Уорриорс".

Период, когда клубы получат право встречаться со свободными агентами, наступит 1 июня. На подобных встречах с топ-игроками руководители клуба рассказывают баскетболисту, каким видят будущее команды с его участием в ней.