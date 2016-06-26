Сборная США по баскетболу приедет на Олимпиаду-2016 без статуса "Dream Team"

Состав баскетбольной сборной США из 12 человек полностью сформировался после того, как множество игроков, входивших в расширенную заявку команды, отказались от поездки в Бразилию, сообщает ESPN.

В частности, от участия в Олимпиаде по разным причинам отказались самый ценный игрок регулярного чемпионата НБА Стефен Карри ("Голден Стейт") и самый ценный игрок финалов НБА ЛеБрон Джеймс ("Кливленд").

Также в список баскетболистов, которые не пожелали ехать в Бразилию, попали лидеры "Клипперс" Блэйк Гриффин и Крис Пол, лидеры "Сан-Антонио" Кавай Леонард и ЛаМаркус Олдридж, защитник "Портленда" Дэмьен Лиллард и защитник "Вашингтона" Брэдли Бил.

Таким образом, состав из 12 человек, с которым тренер Майк Кшишевски поедет на Олимпиаду, сегодня выглядит следующим образом:

Защитники: Кайри Ирвинг ("Кливленд"), Кайл Лаури, ДеМар ДеРозан (оба - "Торонто"), Клэй Томпсон ("Голден Стейт"), Джимми Батлер ("Чикаго");

Форварды: Кевин Дюрант ("Оклахома-Сити"), Пол Джордж ("Индиана"), Кармэло Энтони ("Нью-Йорк"), Дрэймонд Грин, Харрисон Барнс (оба - "Голден Стейт");

Центровые: ДеАндре Джордан ("Клипперс"), ДеМаркус Казинс ("Сакраменто").

Напомним, сборная США выигрывала "золото" на двух последних Олимпиадах и чемпионатах мира.