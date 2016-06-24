Один из сильнейших игроков НБА ЛеБрон Джеймс отказался ехать на Олимпиаду в Рио

Лидер команды-чемпиона НБА сезона 2015/16 "Кливленд Кавальерс" ЛеБрон Джеймс заявил, что не поедет на Олимпийские игры в Рио в составе сборной США, сообщает Isport со ссылкой на bleacherreport.com.

Конкретной причины такого решения Джеймс не назвал. Однако накануне он сообщал, что хочет отдохнуть от столь напряженного и длительного сезона, в котором он вместе с Кливлендом стал чемпионом НБА.

Кроме Джеймса, от участия в Олимпиаде отказался форвард "Юты Джазз" Гордон Хэйворд. Он объяснил это тем, что вскоре на свет должен появиться его второй ребенок, и он не хочет пропустить это важнейшее событие в его жизни.

Напомним, что ранее своё участие в Олимпиаде в составе сборной США подтвердили: Джимми Батлер, Демар ДеРозан, Кармело Энтони, Кайл Лоури и ДеАндре Джордан.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры-2016 состоятся в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа. Сборная США традиционно является основным фаворитом и претендентом на победу в мужском баскетбольном турнире.