"Юта Джаз" выбрала уроженца Украины на драфте НБА

Кандидат в сборную Украины Джоэль Боломбой был выбран командой "Юта Джаз" во время церемонии драфта НБА 2016 года, которая состоялась прошедшей ночью в Нью-Йорке.

Форварда задрафтовали в конце второго раунда, под 52-м номером.

Драфт НБА является ежегодной процедурой, во время которой все клубы Ассоциации по очереди выбирают молодых игроков, получая на них в пределах лиги эксклюзивные права.

Выбор на драфте не гарантирует Боломбою получение контракта с "Ютой". В ближайшее время форвард должен будет сыграть в Летней лиге НБА и, возможно, в предсезонных матчах клуба. После этого "Джаз" примет решение о подписании с игроком контракта.

Джоэль Боломбой родился в 1994-м году в Донецке, его мать - россиянка, отец - конголезец. Спустя несколько лет после рождения сына семья эмигрировала в США, где Боломбой начал заниматься баскетболом.

Последние четыре года он провел в университете "Вебер Стейт", будучи в нем лидером команды. Боломбой зарекомендовал себя как специалист по блок-шотам и подборам.

В 2014-м году Боломбой выразил желание выступать за сборную Украины. Он приезжал на учебно-тренировочный сбор национальной команды под руководством Майка Фрателло, участвовал в товарищеских матчах, но перед чемпионатом мира получил травму и лишился шансов сыграть на турнире.

Перед отборочным турниром к Евробаскету-2017 Боломбой вновь пожелал одеть майку сборной Украины. Теперь это произойдет лишь в том случае, если "Юта" не предложит баскетболисту профессиональный контракт.

Также добавим, что Боломбой стал восьмым украинцем, выбранным на драфте НБА. Ранее такой чести удостаивались Александр Волков, Виталий Потапенко, Алексей Печеров, Сергей Лищук, Кирилл Фесенко, Сергей Гладырь и Алексей Лэнь.