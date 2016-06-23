НБА: "Нью-Йорк" выменял у "Чикаго" одну из главных звезд лиги

Клубы НБА "Нью-Йорк Никс" и "Чикаго Буллс" совершили первую громкую сделку в течение нынешнего межсезонья. В результате обмена, защитник "Буллс" Деррик Роуз теперь будет выступать в составе "Никс", сообщает ESPN.com.

Вместе с Роузом в "Нью-Йорк" переедет защитник Джастин Холидэй, а в обратном направлении отправятся центровой Робин Лопес и защитники Хосе Кальдерон и Джериан Грант.

"Это потрясающий день для Нью-Йорка и наших фанов, - заявил главный тренер "Никс" Джефф Хорнасек. - Деррик один из лучших плеймейкеров НБА, которые уже прошли испытание матчами плей-офф. Он внесет новую динамику в наш состав и усилит скамейку".

Деррик Роуз всю профессиональную карьеру провел в "Чикаго". В 2011-м году он были признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата НБА.

Далее в карьере 27-летнего защитника было несколько тяжелых травм, негативно повлиявших на качество его игры. Тем не менее, Роуз по-прежнему считается одним из самых звездных игроков в НБА.

Следующий сезон, за который Роуз заработает 21,3 миллиона долларов, станет последним по его действующему контракту. После этого защитник станет свободным агентом.