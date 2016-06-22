Один из лучших центровых НБА Ховард станет свободным агентом

10:54, 22 июня 2016
Баскетбол
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Владельцы "Хьюстон Рокетс" не смогли договориться с игроком и его агентами.

nba.com

Центровой "Хьюстона" Дуайт Ховард не стал активировать опцию продления контракта на следующий сезон, сообщает Isport со ссылкой на американский телеканал ESPN.

Руководство команды несколько раз встречалось с представителями Ховарда и с самим баскетболистом, пытаясь убедить его воспользоваться опцией продления контракта.

По нынешнему соглашению 30-летний баскетболист за следующий сезон мог заработать порядка 23,2 миллиона долларов. Однако, в связи с повышением потолка зарплат, Ховард может подписать контракт по которому будет получать около 30 млн долларов в год. 

В прошедшем регулярном чемпионате сезона 2015/16 Дуайт провел 71 матч, в которых в среднем за 32.1 минуты собирал статистику из 13.7 очков и 11.8 подборов.

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