Один из лучших центровых НБА Ховард станет свободным агентом

Центровой "Хьюстона" Дуайт Ховард не стал активировать опцию продления контракта на следующий сезон, сообщает Isport со ссылкой на американский телеканал ESPN.

Руководство команды несколько раз встречалось с представителями Ховарда и с самим баскетболистом, пытаясь убедить его воспользоваться опцией продления контракта.

По нынешнему соглашению 30-летний баскетболист за следующий сезон мог заработать порядка 23,2 миллиона долларов. Однако, в связи с повышением потолка зарплат, Ховард может подписать контракт по которому будет получать около 30 млн долларов в год.

В прошедшем регулярном чемпионате сезона 2015/16 Дуайт провел 71 матч, в которых в среднем за 32.1 минуты собирал статистику из 13.7 очков и 11.8 подборов.