"Кливленд" впервые в истории стал чемпионом НБА

Команда "Кливленд Кавальерс", обыграв в седьмой игре финальной серии "Голден Стейт Уорриорс", впервые в своей истории стала чемпионом НБА.

Результат матча - 93:89. Основной вклад в победу "Кливленда" внес форвард ЛеБрон Джеймс, сделавший трипл-дабл. На его счету 27 очков, 11 подборов и 11 передач.

Это первое чемпионство Джеймса в родной для него команде. Ранее он дважды становился чемпионом с "Майами Хит" и еще четырежды проигрывал финальную серию.

Победный бросок за "Кавальерс" за 53 секунды до конца встречи при счете 89:89 реализовал из-за трехочковой дуги защитник Кайри Ирвинг. После этого два раза бросал трехочковые лидер "Голден Стейт" Стефен Карри, но его броски цели не достигли.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата "Голден Стейт" установил исторический рекорд НБА, выиграв 73 из 82 матчей. Накануне каждого из раундов плей-офф "Уорриорс" считались фаворитом, а в течение финальной серии они обыгрывали соперника со счетом 3:1.

Голден Стейт - Кливленд - 89:93 (22:23, 27:19, 27:33, 13:18)

ГС: Грин (32 + 15 подборов + 9 передач), Карри (17 + 5 подборов), Томпсон (14), Барнс (10), Ливингстон (8);

К: Джеймс (27 + 11 подборов + 11 передач + 3 блок-шота), Ирвинг (26 + 6 подборов), Смит (12), Лав (9 + 14 подборов), Томпсон (9).

Счет в серии - 3:4.