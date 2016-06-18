Потолок зарплат в НБА в следующем сезоне будет равен 94 миллионам долларов

Все 30 команд-участников чемпионата сильнейшей клубной баскетбольной лиги мира североамериканской НБА были проинформированы об увеличении потолка зарплат на сезон-2016/17, сообщает Isport со ссылкой на американское издание The Vertical.

По информации издания, потолок зарплат будет немного выше, чем ожидалось прежде. В сезоне-2016/17 он будет составлять $94 млн. Напомним, что ранее планировалось, что потолок будет равен 92 млн долларов.

Причиной, которая послужила увеличению этой суммы, стал 24-миллиардный контракт с телевидением, который лига подписала еще в 2014 году

Реакция команд на увеличение потолка зарплат пока неизвестна.