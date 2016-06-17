НБА: "Кливленд" сравнял счет в финальной серии и судьба чемпионства решится в седьмом матче

В Кливленде состоялся шестой матч финальной серии сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в котором местные "Кавальерс" обыграли на своей площадке "Голден Стейт Уорриорз" со счетом 115:101.

Решающей в этом матче стала уже первая четверть, в которой хозяева площадки добились перевеса в 20 очков - 31:11. Затем они умело удерживали свой перевес. Остальные три 12-минутки прошли в приблизительно равной борьбе.

Таким образом, счет в серии стал 3:3. Решающий седьмой матч серии и всего сезона НБА 2015/16 состоится в ночь на понедельник, 20 июня, по киевскому времени на площадке "воинов".

Кливленд — Голден Стэйт — 115:101 (31:11, 28:32, 21:28, 35:30)

К: Джеймс (41 + 8 подборов + 11 передач + 4 перехвата + 3 блок-шота), Ирвинг (23), Т.Томпсон (15 + 16 подборов), Смит (14 + 3 перехвата), Лав (7)

ГС: Карри (30), Томпсон (25), Барбоза (14), Грин (8 + 10 подборов + 6 передач),

Счет в серии: 3-3