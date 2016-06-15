НБА: "Голден Стейт" может лишиться центрового в шестом матче финальной серии

Травмированный центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Богут поехал с командой на шестой матч финальной серии плей-офф с «Кливленд Кавальерс», но его выход на площадку остаётся под вопросом, сообщает Basket.com.ua со ссылкой на ESPN.

Окончательное решение об участии участии игрока в матче будет принято после тщательного изучения данных МРТ-обследования. По предварительным результатам, серьёзных повреждений не выявлено.

В текущем плей-офф Богут набирает по 4,6 очка и совершает по 5,7 подбора за 17 минут в среднем за игру.

В серии "Голден Стейт" - "Кливленд" счет после пяти матчей 3:2 в пользу "Уорриорз". Шестая игра финальной серии состоится в ночь на субботу по киевскому времени.