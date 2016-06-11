НБА: "Голден Стейт" одержал третью победу в финале над "Кливлендом"

В Кливленде завершился четвертый матч серии финала Национальной баскетбольной ассоциации, в котором "Кавальерс" принимали на своей площадке "Голден Стейт Уорриорз" и проиграли со счетом 97:108, сообщает официальный сайт лиги.

Таком образом, счет в серии стал 3:1 в пользу "Голден Стейт" и любой последующий матч может стать последним в нынешнем сезоне.

Лучшим игроком матча стал Стефен Карри, на счету которого 38 очков.

Кливленд – Голден Стэйт – 97:108 (28:29, 27:21, 22:29, 20:29)

Кливленд: Ирвинг (34 + 3 перехвата), Джеймс (25 + 13 подборов + 9 передач + 3 блок-шота + 7 потерь), Лав (11 + 5 подборов), Томпсон (10 + 7 подборов), Смит (10)

Голден Стейт: Карри (38 + 5 подборов + 6 передач), Томпсон (25), Барнс (14 + 8 подборов), Игуодала (10 + 6 подборов + 7 передач), Грин (9 + 12 подборов + 3 блок-шота)

Счет в серии: 1-3