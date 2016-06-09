Бродский пытается привлечь центрового "Финикс Санс" Лэня в сборную Украины

Бизнесмен Ринат Ахметов пообещал оплатить комнде НБА "Финикс Санс" страховую сумму за украинского центрового команды Алексея Лэня, если баскетболист согласиться приехать в сборную Украины. Об этом в интервью официальному сайту ФБУ сообщил президент Федерации Михаил Бродский.

"Мы ведем переговоры, в рамках Adidas Eurocamp (лагерь для талантливых баскетболистов - прим.ред) в Тревизо я встречусь с агентом Лэня. Проблем со страховкой у нас нет. Я лично встречался с Ринатом Ахметовым и он пообещал, что если мы обратимся к нему с просьбой об оплате страховки, он ее оплатит. Это его слово, потому проблем со страховкой я не вижу. Однако по согласию и возможности Лэня играть за Украину пока вопрос открыт, и мы будем вести переговоры", - сказал Бродский.

Отметим, что баскетбольные федерации всех стран, приглашая игрока НБА в национальные сборные, обязаны внести за него страховку. Ее размер высчитывается исходя из суммы контракта баскетболиста с клубом. В случае с Лэнем страховка может составить около миллиона долларов.

Напомним, уроженец города Антрацит в Луганской области Алексей Лэнь провел в "Финиксе" три сезона, побив ряд украинских рекордов в НБА. При этом центровой никогда не играл за сборную своей страны.

Сборная Украины в августе начнет выступления в отборочном турнире к Евробаскету-2017. Соперниками команды Евгения Мурзин будут сборные Словении, Болгарии и Косово.