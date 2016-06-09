НБА: "Кливленд" выиграл у "Голден Стейт" в третьем матче финала с разницей в 30 очков
Игра завершилась со счетом 120:90 в пользу "Кавальерс".
В Кливленде завершился третий матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2015/16, в котором местные "Кавальерс" принимали "Голден Стейт Уорриорз" и разгромили соперника со счетом 120:90, сообщает официальный сайт лиги.
В этом матче хозяева площадки добились преимущества в 17 очков уже по итогам первой четверти. И в дальнейшем хозяева уверенно вели игру к своей победе. Если вторая 12-минутка была проиграла "Кливлендом" с разницей "-9", то затем они восстановили большое преимущество в третьем периоде ("+12") и еще больше увеличили его в четвертом ("+10").
Таким образом, счет в серии стал 1:2. В четвертом матче, который также состоится в Кливленде, команды сойдутся в ночь на субботу по киевскому времени.
Кливленд – Голден Стейт - 120:90 (33:16, 18:27, 38:26, 31:21)
К: Джеймс (32 + 11 подборов + 6 передач + 5 потерь), Ирвинг (30 + 8 передач), Джей Ар Смит (20), Томпсон (14 + 13 подборов), Джефферсон (9 + 8 подборов).
ГС: Карри (19 + 6 потерь), Барнс (18 + 8 подборов), Томпсон (10).
Счет в серии – 1:2