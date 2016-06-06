Финал НБА: "Голден Стейт" разгромил "Кливленд" во второй игре серии

Действующий чемпион НБА "Голден Стейт Уорриорс" разгромил "Кливленд Кавальерс" 110:77 во второй финальной игре и повел в серии со счетом 2:0.

Лидером "Голден Стейт" сегодня стал форвард Дрэймонд Грин, набравший 28 очков.

Впервые в истории НБА одна команда выиграла два первых матча финальной серии с разницей в 48 очков.

Далее противостояние переезжает в Кливленд, где команды проведут следующие две игры финала. Третья встреча состоится 9 июня.

Голден Стейт - Кливленд - 110:77 (19:21, 33:23, 30:18, 28:15)

ГС: Грин (28 + 7 подборов + 5 передач), Карри (18 + 9 подборов), Томпсон (17 + 5 передач), Барбоза (10);

К: Джеймс (19 + 8 подборов + 9 передач + 7 потерь), Джефферсон (12 + 5 подборов), Ирвинг (10);

Счет в серии: 2:0.