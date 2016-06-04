Суд запретил Международной федерации баскетбола дисквалифицировать сборные за участие клубов в Евролиге

Мюнхенский суд запретил Международной федерации баскетбола (ФИБА) и ее европейскому отделению (ФИБА Европа) дисквалифицировать сборные тех стран, чьи клубы принимают участие в Евролиге УЛЕБ, сообщает официальный сайт турнира.

Окружной суд Мюнхена принял решение по запросу организаторов Евролиги и Еврокубка — Euroleague Commercial Assets, который поддержал также ряд европейских клубов.

Месяц назад ФИБА отказалась отменить санкции в отношении клубов и федераций стран, чьи команды будут участвовать в Евролиге. После этого президент организации Жорди Бертомеу заявил о планируемом судебном разбирательстве с ФИБА.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила 14 национальных мужских сборных от участия в чемпионате Европы 2017 года и квалификации к турниру.

FIBA дисквалифицировала национальные команды из-за участия клубов этих стран в турнирах под эгидой Евролиги.

В число отстраненных попали все ведущие сборные континента - Хорватии, Сербии, Черногории, Македонии, Испании, Боснии и Герцеговины, Литвы, России, Словении, Италии, Греции, Израиля, Польши и Турции.