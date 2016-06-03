НБА: "Голден Стейт" выиграл у "Кливленда" в первом матче финала (видео)

В Окленде (Калифорния) завершился первый матч финальной серии плей-офф сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в котором местные "Голден Стэйт Уорриорз" были сильнее "Кливленд Кавальерс", сообщает официальный сайт лиги.

Мач завершился со счетом 104:89.

Хозяева площадки имели перевес во всех четвертях за исключением третьей. Но, старая баскетбольная истина, гласящая о том, что именно третий игровой отрезок зачастую становистя решающим, здесь не сработала. "Кавальерс" выиграл 12-минутку с разницей всего в 3 очка, в то время как остальные три периода уступили с общей разницей в "-18".

Самым результативным игроком в составе победителей стал Шон Ливингстон, на счету которого 20 баллов.

Голден Стэйт — Кливленд — 104:89 (28:24, 24:19, 22:25, 30:21)

ГС: Ливингстон (20), Грин (16 + 11 подборов + 7 передач + 4 перехвата), Барнс (13), Игуодала (12 + 7 подборов + 6 передач), Карри (11 + 5 подборов + 6 передач + 5 потерь), Барбоса (11), Богут (10), Томпсон (9 + 5 подборов)

К: Ирвинг (26), Джеймс (23 + 12 подборов + 9 передач), Лав (17 + 13 подборов), Томпсон (10 + 12 подборов).

Счет в серии: 1-0