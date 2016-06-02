НБА: Д'Энтони объявлен главным тренером "Хьюстон Рокетс"

Генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Хьюстон Рокетс" Дэрил Моури сегодня объявил о назначении Майк Д′Энтони новым главным тренером команды, сообщает официальный сайт команды.

Д′Энтони стал 13-м главным тренером в истории команды и пятым с тех пор, как Лесли Александр стал владельцем клуба в 1993 году.

«Мы очень рады, что специалист такого калибра и с таким огромным опытом, как Майк стал нашим главным тренером, – сказал владелец клуба. – Изобретательность Майка заложили основу баскетбола нынешней НБА. Мы уверены, что с Майком сможем возродить наше стремление выиграть чемпионат».

Д’Энтони был главным тренером Денвера (1998/99), Финикса (2003–2008), Нью‒Йорка (2008‒12) и Лос‒Анджелеса (2012‒14). Кроме того он работал главным тренером в клубах чемпионата Италии на протяжении восьми лет.

В сезоне-2004/05 Д’Энтони был признан лучшим тренером года.