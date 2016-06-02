НБА: "Нью-Йорк Никс" определились с главным тренером

Джефф Хорнасек согласовал с "Нью-Йорк Никс" трехлетний контракт, сообщает ESPN.

За этот срок тренер должен получить 15 миллионов долларов на работу главным тренером команды.

53-летний Хорнасек ранее в течение двух с половиной сезонов возглавлял "Финикс Санс" и добился с командой 101 победы при 112 поражениях в регулярном чемпионате, ни разу не выведя ее в плей-офф.

Он был уволен из "Санс" в середине текущего сезона после того, как его подопечные проиграли 35 из 49 матчей.