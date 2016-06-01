Баскетболиста "Сакраменто" арестовали за домашнее насилие

Защитник клуба НБА "Сакраменто Кингз" Даррен Коллисон арестован по обвинению в домашнем насилии, сообщает ESPN.

Инцидент произошел в понедельник в доме, расположенном в штате Северная Каролина. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили женщину с видимыми телесными повреждениями. Коллисону были предъявлены обвинения в домашнем насилии и в использовании просроченной водительской лицензии.

Баскетболист был помещен в тюрьму города Оберн, но позже был выпущен под залог в 55 тысяч долларов. Судебное разбирательство состоится 11 июля. Имя женщины и другие детали происшествия не разглашаются.

"Клуб осуждает насилие любого рода. Мы собираем дополнительную информацию, и как только все факты будут известны, примем соответствующие меры", - говорится в заявлении "Кингс".

28-летний Коллисон перешел в "Сакраменто" перед началом сезона 2014/15. В минувшем регулярном чемпионате НБА он провел 74 игры, набирая 14,0 очка в среднем за игру.

Ранее баскетболист выступал в "Далласе", "Индиане" и "Новом Орлеане".