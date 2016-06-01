Цыкалюк стал игроком БК "Химик"

Игрок подписал контракт с клубом на два года, и в данный момент проходит медосмотр, сообщает пресс-служба южненского клуба со ссылкой на менеджера БК "Химик" Александра Майорова.

Сезон 2015/2016г.г. Александр Цыкалюк провел в МБК "Николаев", сыграл 32 игры, в среднем набирал 8,5 очков, делал 7,2 подбора; в пяти играх прошедшего сезона Александр сделал дабл-дабл, а лучший свой матч провел против БК "Химик"(!), где набрал 26 очков, 13 подборов, сделал 4 передачи; рейтинг эффективности игрока в этой игре составил 39 пунктов.

Цыкалюк - воспитанник николаевского баскетбола, с 2011 года играл в командах клуба, с 2013 года вошел в состав команды суперлиги МБК "Николаев".

"Химик" - чемпион Украины и обладатель Кубка Украины 2016 года.