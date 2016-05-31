НБА: "Голден Стейт" стал вторым финалистом сезона
В решающем матче серии с "Оклахомой" команда Стива Керра победила со счетом 96:88.
"Голден Стейт Уорриорс" стал вторым участником финала НБА после того, как в финальной серии Западной конференции обыграл команду "Оклахома-Сити Тандер" - 4:3.
Прошедшей ночью "Уорриорс" выиграли встречу со счетом 96:88. Основной вклад в победу вновь внесли Стефен Карри и Клэй Томпсон, набравшие на двоих 56 очков. Именно трехочковые броски этих исполнителей позволили "Голден Стейт" в третьей четверти встречи уничтожить преимущество соперника в 13 очков и самим повести в счете с двузначным перевесом.
Победа "Уорриорс" означает, что эта команда стала лишь десятой в истории НБА, кому удалось выиграть серию плей-офф, уступая по ее ходу со счетом 1:3.
В финале действующие чемпионы НБА, как и год назад, сыграют с "Кливленд Кавальерс".
Голден Стейт - Оклахома-Сити - 96:88 (19:24, 23:24, 29:12, 25:28)
ГС: Карри (36 + 5 подборов + 8 передач), Томпсон (21 + 5 подборов), Грин (11 + 9 подборов);
ОС: Дюрант (27 + 7 подборов), Уэстбрук (19 + 7 подборов + 13 передач), Ибака (16);
Счет в серии - 4:3.