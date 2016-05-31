НБА: "Голден Стейт" стал вторым финалистом сезона

"Голден Стейт Уорриорс" стал вторым участником финала НБА после того, как в финальной серии Западной конференции обыграл команду "Оклахома-Сити Тандер" - 4:3.

Прошедшей ночью "Уорриорс" выиграли встречу со счетом 96:88. Основной вклад в победу вновь внесли Стефен Карри и Клэй Томпсон, набравшие на двоих 56 очков. Именно трехочковые броски этих исполнителей позволили "Голден Стейт" в третьей четверти встречи уничтожить преимущество соперника в 13 очков и самим повести в счете с двузначным перевесом.

Победа "Уорриорс" означает, что эта команда стала лишь десятой в истории НБА, кому удалось выиграть серию плей-офф, уступая по ее ходу со счетом 1:3.

В финале действующие чемпионы НБА, как и год назад, сыграют с "Кливленд Кавальерс".

Голден Стейт - Оклахома-Сити - 96:88 (19:24, 23:24, 29:12, 25:28)

ГС: Карри (36 + 5 подборов + 8 передач), Томпсон (21 + 5 подборов), Грин (11 + 9 подборов);

ОС: Дюрант (27 + 7 подборов), Уэстбрук (19 + 7 подборов + 13 передач), Ибака (16);

Счет в серии - 4:3.