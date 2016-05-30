Звездный баскетболист НБА может не поехать на Олимпиаду из-за вируса Зика

Центровой "Чикаго Буллс" и сборной Испании Пау Газоль может отказаться от участия в Олимпиаде-2016 из-за опасения заболеть вирусом Зика. Об этом он сообщил изданию AS.

"Я сейчас думаю над этим вопросом. Здоровье атлетов и болельщиков, которые едут в Рио – это самое важное. У меня есть инсайдерская информация, которой я поделился с товарищами по команде и другими испанскими спортсменами. На данный момент вопрос обсуждается. Надеюсь, МОК и ВОЗ расскажут нам обо всех рисках, связанных с вирусом Зика", – сказал Газоль.

Как сообщал УНИАН, ранее более 150 экспертов в области медицины подписали письмо с просьбой перенести Олимпийские игры 2016 года из Рио-де-Жанейро или отложить их в связи с эпидемией вируса Зика.

Его авторы напоминают, что Рио-де-Жанейро занимает второе место среди бразильских городов с наибольшим количеством вероятных случаев заболевания. Система здравоохранения в этом городе очень ослаблена, а эпидемия скорее усиливается, чем стихает, отмечают они. Эксперты порекомендовали ВОЗ созвать независимую консультационную группу, которая и примет решение по этому вопросу.

35-летний Пау Газоль - лидер сборной Испании и один из лучших баскетболистов Европы последних 15 лет. Он дважды выигрывал чемпионат НБА, трижды - чемпионат Европы и один раз - чемпионат мира. Кроме того, на двух последних летних Олимпиадах Газоль вместе с испанской командой завоевывал серебрянные медали.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро должны состоятся с 5 по 21 августа 2016 года. Это будут первые Олимпийские игры, которые проведут в Южной Америке.