Баскетболист НБА ворвался в чужую квартиру и был убит

23-летний баскетболист команды НБА "Нью-Орлеан Пеликанс" Брайс Дежан-Джонс погиб в результате смертельного ранения из пистолета, сообщает ESPN.

Происшествие произошло в округе Даллас, в 3:20 ночи. Дежан-Джонс выбил дверь чужой квартиры и ворвался в жилье. Услышав шум, хозяин помещения проснулся, взял в руки пистолет и попытался выяснить, что происходит.

Не получив ответа, он выстрелил в баскетболиста. После этого Дежан-Джонса доставили в больницу, но спасти его жизнь медикам не удалось.

Как объяснил агент баскетболиста, скорее всего, ночью Дежан-Джонс хотел попасть в квартиру по соседству, где живет мать его годовалого ребенка, но ошибся дверью.

Против человека, застрелившего Дежан-Джонса, обвинения выдвигаться не будут, так как в штате Техас разрешено применять огнестрельное оружие, чтобы защитить себя в собственном доме.

Брайс Дежан-Джонс провел в НБА лишь один сезон - в 14 матчах за "Нью-Орлеан Пеликанс" он набирал 5,6 очка в среднем за игру. По окончании чемпионата защитник подписал с клубом трехлетний контракт, по которому мог заработать почти 2 миллиона долларов.