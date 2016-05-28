ФИБА-Европа отменила запрет на участие 14 ведущих сборных в Евробаскете
Совет ФИБА-Европа на заседании в Дублине обсудил недавние события в европейском клубном баскетболе.
Совет рассмотрел доклад Исполнительного комитета ФИБА-Европа по поводу модернизации европейских клубных соревнований, сообщает Sportando.
На заседании было отмечено, что национальные федерации положительно отреагировали на решение Совета от 20 марта 2016 года и, в конечном итоге, решение не нанесло вред ни одной федерации. Следовательно, ожидается, что мужские национальные сборные примут участие в следующих турнирах, организованных ФИБА-Европа.
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Совет ФИБА-Европа также признал, что Euroleague Commercial Assets (ECA) продолжает вести монополистическую практику, и необходимо следить за позицией национальных федераций по отношению к такой практике.