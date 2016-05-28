"Кливленд" вышел в финал НБА
10:30, 28 мая 2016Баскетбол
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"Кавальерс" выиграли полуфинальную серию у "Торонто Рэпторс" со счетом 4:2.
Reuters
В Торонто завершился шестой матч финала Конференции Национальной баскетбольной ассоциации (полуфинал плей-офф НБА), в котором "Рэпторс" принимали на своей площадке "Кливленд Кавальерс" и проиграли со счетом 87:113.
Таким образом, гости одержали четвертую победу и завершили серию со счетом 2:4 в свою пользу.
Торонто – Кливленд – 87:113 (25:31, 16:24, 33:31, 13:27)
Торонто: Лаури (35), ДеРозан (20), Паттерсон (9), Валанчюнас (6 + 8 подборов), Бийомбо (4 + 9 подборов)
Кливленд: Джеймс (33 + 11 подборов + 6 передач + 3 блок-шота), Ирвинг (30 + 9 передач + 3 перехват), Лав (20 + 12 подборов), Смит (15),
Счет в серии: 2-4
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