"Кливленд" вышел в финал НБА

В Торонто завершился шестой матч финала Конференции Национальной баскетбольной ассоциации (полуфинал плей-офф НБА), в котором "Рэпторс" принимали на своей площадке "Кливленд Кавальерс" и проиграли со счетом 87:113.

Таким образом, гости одержали четвертую победу и завершили серию со счетом 2:4 в свою пользу.

Торонто – Кливленд – 87:113 (25:31, 16:24, 33:31, 13:27)

Торонто: Лаури (35), ДеРозан (20), Паттерсон (9), Валанчюнас (6 + 8 подборов), Бийомбо (4 + 9 подборов)

Кливленд: Джеймс (33 + 11 подборов + 6 передач + 3 блок-шота), Ирвинг (30 + 9 передач + 3 перехват), Лав (20 + 12 подборов), Смит (15),

Счет в серии: 2-4