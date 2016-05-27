НБА: "Голден Стэйт" до минимума сократил отставание в серии с "Оклахомой"

В Окленде (Калифорния) завершился пятый матч серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором "Уорриорз" принимали на своей площадке "Оклахому Сити" и выиграли со счетом 120:111.

Таким образом, счет в серии до четырех побед сократился до минимума, но "Оклахома" по-прежнему ведет - 2:3.

Голден Стэйт — Оклахома-Сити — 120:111 (25:21, 33:29, 23:27, 39:34)

ГС: Карри (31 + 7 подборов + 6 передач + 5 перехватов + 5 потерь), Томпсон (27), Богут (15 + 14 подборов), Спейтс (14), Грин (11 + 13 подборов + 4 блок-шота)

ОС: Дюрант (40 + 7 подборов), Уэстбрук (31 + 7 подборов + 8 передач + 5 перехватов + 7 потерь), Ибака (13 + 8 подборов), Морроу (10), Адамс (8 + 10 подборов)

Счет в серии: 2-3