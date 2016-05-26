НБА: "Кливленд" снова повел в серии с "Торонто"

"Кливленд Кавальерс" добыли третью победу в финальной серии Восточной конференции НБА против "Торонто Рэпторс".

Команда Тайрона Лью разгромила соперника с разницей в 38 очков, а три звезды "Кавс" ЛеБрон Джеймс, Кевин Лав и Кайри Ирвинг внесли примерно одинаковый вклад в успех.

Следующая игра серии состоится послезавтра, 28 мая, в Торонто. Там "Рэпторс" в этом противостоянии пока остаются непобедимыми.

Кливленд - Торонто - 116:78 (37:19, 28:15, 35:26, 16:18)

К: Лав (25), Джеймс (23 + 6 подборов + 8 передач), Ирвинг (23), Джефферсон (11 + 6 подборов), Томпсон (9 + 10 подборов);

Т: ДеРозан (14), Лаури (13 + 6 передач);

Счет в серии - 3:2.