Баскетболист "Финикс Санс" Лэнь попал в расширенный состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин объявил расширенный состав команды, которая будет готовиться к матчам отборочного турнира к чемпионату Европы по баскетболу 2017 года. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

В список попали 25 человек, среди которых лишь шестеро представляют чемпионат Украины.

Отметим, что в список попал центровой "Финикс Санс" Алексей Лэнь, а также представители студенческой лиги США Святослав Михайлюк и Джоэль Боломбой.

Защитники: Денис Лукашов (Лиетувос Ритас, Литва), Джером Рэндл (Жальгирис, Литва), Александр Мишула (Днепр), Клим Артамонов (Черкасские Мавпы), Александр Липовый (Динамо), Павел Крутоус (Будивельник), Святослав Михайлюк (Канзас, NCAA), Руслан Отверченко (Манреса, Испания), Сергей Гладырь (Монако, Франция)

Форварды: Максим Пустозвонов (Питешти, Румыния), Вячеслав Бобров (Кемпер, Франция), Владимир Конев (Химик), Дмитрий Глебов (Кривбасс), Максим Корниенко (Торунь, Польша), Игорь Зайцев (Роза Радом, Польша), Станислав Тимофеенко (Пьено, Литва), Джоэль Боломбой (Вебер Стейт, NCAA), Алексей Печеров (Сагесс, Ливан)

Центровые: Алексей Лэнь (Финикс Санс, НБА), Кирилл Фесенко (Монако, Франция), Артем Пустовой (Обрадойро, Испания), Вячеслав Кравцов (Сарагоса, Испания), Сергей Загреба (Пренай, Литва), Вячеслав Петров (Химик), Кирилл Натяжко (Астана, Казахстан).

Напомним, сборная Украины начнет выступления в отборочном турнире к Евробаскету-2017 31 августа. В одну группу с командой Евгения Мурзина попали команды Словении, Болгарии и Косово.