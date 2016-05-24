НБА: "Торонто" сравнял счет в серии с "Кливлендом"

Канадская команда продолжает бороться за выход в финалы НБА.

"Торонто Рэпторс" сравняли счет в финальной серии Восточной конференции НБА с "Кливленд Кавальерс".



В четвертой игре канадцы обыграли соперника со счетом 105:99. Основной вклад в победу "Торонто" внесли Кайл Лаури и Демар ДеРозан, набравшие на двоих 67 очков. Напомним, первые две игры серии выиграл "Кливленд". Пятый матч противостояния состоится послезавтра, 26 мая. Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс - 105:99 (27:24, 30:17, 21:28, 27:30) Т: Лаури (35 + 5 подборов + 5 передач + 3 перехвата), ДеРозан (32), Кэрролл (11) К: Джеймс (29 + 9 подборов + 6 передач), Ирвинг (26 + 6 передач), Фрай (12 + 6 подборов), Лав (10 + 7 подборов) Счет в серии - 2:2.

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